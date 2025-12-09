پخش زنده
بازارچه محصولات و توانمندیهای روستایی شهرستان نیشابور با نام روستا بازار افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور گفت: بازارچه محصولات و توانمندیهای روستایی شهرستان نیشابور در سایت نمایشگاه بین المللی خیام نیشابور دایر شد.
مهدی دونده افزود: در این نمایشگاه اهالی بیش از ۵۲ روستای شهرستان نیشابور محصولات خانگی و توانمندیهای خود را عرضه کردند.
وی ادامه داد: در این بازارچه اهالی پرتلاش روستاهای نیشابور در قالب ۹۰ غرفه محصولات مختلف خود از جمله؛ محصولات غذایی، صنایع دستی لباس فرش دستباف، خشکبار، گل و گیاه و سایر محصولات خانگی را عرضه کردند.
وی بیان کرد: بیش از ۹۰ درصد غرفهها و محصولات این بازارچه، توسط بانوان هنرمند روستایی تهیه و به عموم مردم عرضه شده است.
دونده گفت: هدف از برپایی این نمایشگاه را ارائه توانمندیهای زنان روستایی، تشویق بانوان کارآفرین و همچنین ایجاد فضایی مناسب برای فروش محصولات ارگانیک و خانگی روستاها برشمرد.
وی افزود: این نمایشگاه از هجده تا ۲۲ آذر ماه، همه روزه از ساعت ۹صبح تا ۲۲ پذیرای علاقهمندان است.