به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، دادستان عمومی و انقلاب زرند، با هشدار جدی درباره افزایش قرعه‌کشی‌ها و بخت‌آزمایی‌های پولی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد: هر شخص یا گروهی که با دریافت وجه اقدام به برگزاری قرعه‌کشی، بخت‌آزمایی یا وعده جوایز کند، مرتکب جرم شده و بدون اغماض تحت تعقیب است و تبلیغ‌کنندگان، مدیران صفحات و کسانی که مردم را تشویق به مشارکت می‌کنند نیز مسئولیت کیفری دارند.

رضا یعقوبی با استناد به مواد ۷۰۵ تا ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱ افزود: این اقدامات مصداق قمار و شرط‌بندی است و مرتکبان در صورت اثبات جرم، علاوه بر ضبط کامل وجوه و عواید، به حبس از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی درجه شش یا معادل یک تا سه برابر ارزش مجموع عواید جرم محکوم می‌شوند و این مجازات شامل همه افراد دخیل در برگزاری، تبلیغ و مدیریت صفحات مرتبط است.

وی با تأکید بر جدیت دستگاه قضایی در صیانت از حقوق مردم، خاطر نشان کرد: با همت مراجع امنیتی و انتظامی تمامی فعالین این عرصه در فضای مجازی و حقیقی، در شهرستان زرند شناسایی، و بزودی با برخورد قاطع قضایی مواجه خواهند شد.

یعقوبی درباره شیوه‌های اغواگرانه این طرح‌ها گفت: واقعیت این است که سود اصلی تنها به جیب برگزارکنندگان می‌رود و شرکت‌کنندگان، بازندگان اصلی هستند.

این مقام قضایی تصریح کرد: این فعالیت‌ها علاوه بر حرمت شرعی و داشتن جنبه کیفری، موجب صدمه به اقتصاد خانوارها، کاهش اعتماد عمومی و گسترش امید کاذب به شانس و بخت‌آزمایی، تضعیف فرهنگ کار و تلاش در جامعه و در نهایت سرخوردگی به واسطه برنده نشدن در قرعه خواهد شد.

وی از شهروندان خواست هر مورد مشکوک را سریعاً به پلیس فتا شهرستان گزارش کنند ودستگاه قضایی با همه توان، بدون هیچ‌گونه اغماض و با جدیت کامل با برگزارکنندگان، تبلیغ‌کنندگان و دریافت‌کنندگان وجه برخورد خواهد کرد.