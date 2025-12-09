

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و خیبر در هفته سیزدهم لیگ برتر امروز با قضاوت میثم عباسپور در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری یک بر صفر شاگردان سید مهدی رحمتی در تیم خیبر خاتمه یافت.

علی آزادمنش زننده تنها گل بازی بود.

تیم فوتبال خیبر با این پیروزی با ۱۹ امتیاز در رده چهارم جدول قرار گرفت و استقلال خوزستان با ۱۳ امتیاز در رده سیزدهم است.