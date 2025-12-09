پیروزی ارزشمند تیم فوتبال خیبر در آبادان
تیم فوتبال خیبر خرم آباد با برد یک بر صفراستقلال خوزستان در آبادان و کسب ۳ امتیاز شیرین موقتاً در رتبه چهارم جدول قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
در چارچوب دیدارهای هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ایران، روز سهشنبه ۱۸ آذر، تیم استقلال خوزستان در ورزشگاه آبادان میزبان خیبر خرمآباد بود که این دیدار با پیروزی یک بر صفر میهمان به پایان رسید.
تک گل این مسابقه را علی آزادمنش در دقیقه ۴۵ از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. در این صحنه، عارف غزل با حرکتی سریع وارد محوطه جریمه استقلال خوزستان شد که با خطای محمدرضا مهدیزاده متوقف شد و داور اعلام پنالتی کرد.
آزادمنش پشت توپ ایستاد و برخلاف جهت حرکت دروازهبان، محمدجواد کیا، توپ را به گوشه دروازه فرستاد تا خیبر با برتری یک گله راهی رختکن شود.
در نیمه دوم تلاش دو تیم برای تغییر نتیجه ثمری نداشت تا در نهایت خیبر خرمآباد با کسب سه امتیاز شیرین، مجموع امتیازات خود را به ۱۹ امتیاز رسانده و موقتاً در جایگاه چهارم جدول قرار گیرد.
در مقابل، استقلال خوزستان با همان ۱۳ امتیاز در رتبه سیزدهم جدول باقی ماند.
نکته قابل توجه این دیدار، غیبت سید مهدی رحمتی (سرمربی) و محمد آقاجانپور (بازیکن) تیم خیبر به دلیل محرومیت بود.
خیبر خرمآباد در دیدار بعدی خود باید روز ۲۴ آذر در ورزشگاه تختی خرمآباد به مصاف استقلال تهران برود، دیداری که میتواند یکی از جذابترین بازیهای هفته چهاردهم لیگ باشد.