به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،بنیاد بخشش کشور حامی کودکان ناشنوای سیرجانی و کمک برای تولد فرزندان سالم وپيشگيري از تولد فرزندان ‌ناشنوا، است

آقای یدالله قربانی گفت : با اقدامات حمایتی این بنیاد از بیماران دارای مشکل شنوایی در شهرستان مجمع امروز توسط گروه جهادی طرح جوانی جمعیت کلاس های آموزشی برگزار کرد و طی مدت دو روز نیز خانواده های جامعه ناشنوایان دوره های آموزشی را برای فرزندان خود می گذرانند .

دکتر سعید مروتی متخصص ژنتیک پزشکی عضو جامعه جهادی طرح بخشش در کشور نیز گفت : با تاکید بر اینکه هر کجای ایران کودک ناشنوا می‌شناسید، به بخشش معرفی کنید، گفت: تلاش می‌کنیم اقدامات حمایتی لازم را برای جامعه هدف انجام دهیم.

وی خاطرنشان کرد: این کلاس ها و دوره های آموزشی بخشش برای خانواده ها نقش موثری در درمان کودکان ناشنوا و همچنین تولد کودکان سالم دارد.

آقای قربانی از اعضای بنیاد بخشش نیز گفت : طرح جوانی جمعیت بنیاد نیکو کاری بخشش در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای طرح جوانی جمعیت برنامه ریزی شده اولین استانی که براساس تحقیقات میدانی و پژوهش ها انتخاب شده استان کرمان هست و برای اولین بار در شهرهای سیرجان و رفسنجان اجرا شد و برای خانواده‌هايی که دارای فرزند ناشنوا هستند انجام‌می دهیم .

وی افزود : اجرای این طرح معمولا در خانواده هایی که دارای یک‌فرزند ناشنوا هستند اجرا می‌شود و در این بنیاد که‌جمعی از پزشکان‌خیر عضو هستندبا همکاری این‌خانواده‌ ها یک سری آزمايش های ژنتیک انجام‌می شود تا فرزند دوم وسوم را در شرایط بهتری و بدون ‌ناشنوایی داشته باشند .

قربانی گفت‌‌ : در این سفر جهادی تا اخر همین هفته در سیرجان و پنجشنبه هم‌در رفسنجان برگزار می شود که‌ ضمن دوره های آموزشی برای والدین ، پزشکان با تخصص شنوایی دوره‌های آموزشی برگزار می شود تا بتوانیم انسان‌هایی سالم، شاداب و توانمند، به‌عنوان سرمایه های انسانی ارزشمند و موثر در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و تا بتواند سلامت، شادابی، طراوت و توانمندی و احساس مفید بودن را به این عزیزان برگردانیم .



