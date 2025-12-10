\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u063a\u0631\u0628\u06cc\u061b\u0627\u0645\u06cc\u0631 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u062f\u0627\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0627\u0645 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u062f\u0631\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0631\u062a\u0634 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0645\u0634\u0628 \u0628\u0627 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0628\u0627\u0644 \u0631\u0636\u0627 \u0631\u062d\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646\u200c\u063a\u0631\u0628\u06cc \u0648\u0627\u0631\u062f \u0627\u0631\u0648\u0645\u06cc\u0647 \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u062f\u0631\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0631\u062a\u0634 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0647\u062a \u0634\u0631\u06a9\u062a \u062f\u0631 \u0647\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0642\u0648\u06cc \u062f\u0631 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646\u200c\u063a\u0631\u0628\u06cc \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\u00a0