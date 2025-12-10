پخش زنده
نمایندگان کشورمان در پایان نخستین روز مسابقات بینالمللی اسکی آلپاین در رشته مارپیچ بزرگ که در کاوالس ایتالیا برگزار شد، در رتبههای ۲۶،۲۴ و ۲۷ قرار گرفتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان نخستین روز مسابقات بینالمللی اسکی آلپاین در رشته مارپیچ بزرگ که در کاوالس ایتالیا برگزار شد، محمد ساوه شمشکی با اختلاف زمان ۷:۵۸ در رتبه ۲۴ و سید مرتضی جعفری با اختلاف زمان ۸:۴۲ در رتبه ۲۶ و محمد کیادربندسری با اختلاف زمان ۸:۵۷ در رتبه ۲۷ قرار گرفتند.
از میان ۸۵ اسکی باز حاضر در لیست اولیه این رقابتها، ۳۹ نفر موفق شدند مسابقات را به پایان برسانند.
این رقابتها امروز نیز در رشته مارپیچ بزرگ برگزار میشود و حضور تیم ملی اسکی آلپاین ایران بخشی از روند آمادهسازی برای کسب سهمیه المپیک زمستانی ۲۰۲۶ میلانوکورتینا است.
هدایت تیم ملی بر عهده باقر کلهر (سرمربی) و بابک کیا شمشکی (مربی تیم ملی) است.