به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین؛ سپیده نعلبندی و فاطمه فلاح کاراته کا‌های استان در پیکار‌های دانشگاه آزاد کشور در بخش کومیته اول و دوم شدند.

یگانه بغدادی هم در بخش کاتا بر سکوی سومی ایستاد.

مسابقات کاراته دانشجویان دختر دانشگاه آزاد کشور به میزبانی قائمشهر برگزار شد.

تیم والیبال مقدم قزوین یک بازیکن خارجی به خدمت گرفت

کارلوس والیبالیست اهل ونزوئلا با عقد قرارداد در نیم فصل دوم لیگ یک به مقدم قزوین پیوست.

تیم مقدم قزوین در نیم فصل نخست لیگ یک با کسب ۱۲ امتیاز در رده پنجم گروه دو این رقابت‌ها قرار دارد.

شکست فوتسالیست‌های استان در نخستین گام لیگ کارگران کشور

تیم آستو آبیک نماینده استان در نخستین بازی خود در گروه سوم این مسابقات با نتیجه ۴-۳ بازی را به رفاه کاشان واگذار کرد.

لیگ فوتسال کارگران کشور به میزبانی شیراز در حال برگزاری است.

عنوان سومی تیم‌های دوی صحرانوردی مردان و زنان استان در مسابقات قهرمانی کشور

در مسابقات دوی صحرانوردی مردان تیم استان پس از تهران و تیم میزبان سوم شد.

در بخش بانوان هم تیم دوندگان استان پس از البرز و خراسان رضوی بر سکوی سومی ایستادند.

ایلام میزبان رقابت‌ها بود.