فرمانده کل انتظامی کشور در سفر به هرمزگان گفت: نیروهای فرماندهی انتظامی و مرزبانی هرمزگان، در یک سال گذشته، ۲۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سردار احمدرضا رادان درباره ارزیابی عملکرد فرماندهی انتظامی و فرماندهی مرزبانی هرمزگان گفت: این دو نیرو بر اساس ارزیابی شاخصهایی که در اولویتهای ششگانه برای استان تعریف شده است، وضعیت عملکرد بسیار مناسبی دارند.
وی افزود: در مبارزه با قاچاق چه به خارج از کشور و چه واردات، هم در حوزه انتظامی و هم در حوزه مرزبانی بسیار خوب عمل شده است.
سردار رادان گفت: با گروههای سازمان یافته قاچاق سوخت نیز مقابله شده است که میتوان به عملیاتهایی که در بندرکلاهی و کشف لولههای انتقال سوخت قاچاق اشاره کرد.
فرمانده کل انتظامی کشور گفت: آمادگی برای مقابله با قاچاق سوخت، کالا و دام در هرمزگان رو به افزایش است و در آینده شاهد تلاش ویژهتر دو واحد انتظامی و مرزبانی خواهیم بود.
وی گفت: در حوزه مقابله با سرقت، عملکرد فرماندهی انتظامی هرمزگان ۲ درصد از شاخص کشوری نیز بالاتر است.
سردار رادان افزود: اعضای شورای تامین استان، استاندار هرمزگان، دادگستری هرمزگان، وزارت اطلاعات و نیروهای سپاه پاسداران در کنار همدیگر توانستهاند وحدت و انسجام بسیار خوبی را در حوزه خدمت رسانی به مردم ایجاد کنند.