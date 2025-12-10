پویش «مهر مادری، اهدای خون، اهدای زندگی» به مناسبت گرامیداشت مقام زن و سالروز ولادت حضرت فاطمه (س) در اصفهان برگزارمی شود.

اجرای پویش «مهر مادری، اهدای خون، اهدای زندگی» در اصفهان

به مناسبت گرامیداشت مقام زن و میلاد حضرت فاطمه (س)

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: پویش مهر مادری، اهدای خون، اهدای زندگی ویژه بانوان بزرگوار استان اصفهان از فردا ۲۰ آذرماه به مناسبت گرامیداشت مقام زن در همه مراکز اهدای خون استان اصفهان آغاز می‌شود و تا روز یکشنبه ۳۰ آذرماه ادامه پیدا خواهد کرد.

کیان دهراب پور افزود: این پویش فرصت مناسب و ارزشمندی برای ترویج و توسعه اهدای خون در جامعه با مشارکت بانوان است و در این روز‌هایی که به علت آلودگی هوا و بیماری‌های فصلی، ذخیره خون استان کاهش پیدا کرده است می‌تواند کمک بزرگی برای یاری‌رسانی به بیماران باشد.

وی گفت: در هر بار اهدای خون، به‌غیراز فواید جسمی و روحی برای فرد اهداکننده خون حداقل جان سه نفر نجات پیدا خواهد کرد.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان تاکید کرد: بانوان همچون آقایان از سن ۱۸ الی ۶۰ تا ۶۵ سالگی می‌توانند اقدام به اهدای خون کنند و در هشت‌ماهه اول سال جاری ۴۸۰۳ نفر از بانوان ایثارگر استان اصفهان با مراجعه به مراکز اهدای خون استان اصفهان، قسمتی از خون خود را اهدا کردند که مشارکت بانوان در اهدای خون بیش از ۳۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته شده است.