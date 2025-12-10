فرماندار دهلران از ثبت بیش از ۷۰ میلی‌متر بارندگی طی سامانه بارشی اخیر و بروز برخی خسارات در نقاط مختلف شهرستان خبر داد و گفت: مسیر‌های آسیب‌دیده در کمترین زمان بازگشایی شده و تیم‌های امدادی در همه مناطق مستقر هستند.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «مراد یگانه» فرماندار دهلران با اشاره به فعالیت سامانه بارشی از شب گذشته تاکنون اظهار داشت: طی این مدت بیش از هفتاد میلی‌متر بارندگی در سطح شهرستان دهلران ثبت شده است.

وی افزود: متأسفانه در برخی نقاط، خساراتی گزارش شد؛ از جمله مسیر عین خوش به دشت عباس که دچار آب‌گرفتگی شده بود، بلافاصله مسیر کناری را بازگشایی کردیم و هم‌اکنون تردد در این محور بدون مشکل در جریان است.

فرماندار دهلران همچنین از وارد شدن خسارت به تعدادی از منازل شهری خبر داد و ادامه داد: تیم‌های امدادی هلال‌احمر از ابتدای بارندگی در تمام مناطق حضور دارند و به محض دریافت گزارش، به‌ویژه در منطقه برکش، خدمات لازم را ارائه می‌دهند.