۴۲۷ مددجوی کمیته امداد امام در آذربایجانغربی امسال زیر پوشش گازرسانی رایگان قرار گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی با اشاره به عملکرد سالجاری شرکت گاز استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۴۲۷ خانوار مددجوی کمیته امداد در سطح استان تحت پوشش طرح رایگان گازرسانی قرار گرفتهاند.
علیرضا شیخی افزود: این طرح با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان انجام شده و یا در حال اجرا بوده و مراتب تا سقف بودجه ادامه خواهد داشت.
شیخی اظهارکرد: درقالب این تفاهمنامه با کمیته امداد، هزینه لولهکشی و اشتراک گاز خانوارهای زیر پوشش کمیته امداد تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال به صورت رایگان تأمین میشود تا زمینه بهرهمندی این خانوادهها از نعمت گاز طبیعی فراهم شود.
وی، با اشاره به سازوکار اجرایی تفاهمنامه گفت: براساس توافق صورتگرفته، هزینه مورد نیاز برای گازرسانی به هر مددجو با هماهنگی کمیته امداد محاسبه و مبلغ مربوطه به حساب این نهاد واریز میشود و تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال توسط کمیته امداد پرداخت خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی اضافه کرد: این همکاری مشترک با هدف حمایت از اقشار کمبرخوردار، کاهش هزینههای اولیه گازرسانی و ارتقای سطح رفاه خانوارهای زیر پوشش کمیته امداد دنبال میشود و شرکت گاز استان آمادگی دارد در چارچوب قوانین و مقررات، دامنه این خدمات را گسترش دهد.