پخش زنده
امروز: -
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت : رانندگان در هنگام بارندگی با احتیاط کامل تردد کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا معمارزاده افزود: با آغاز بارشها، ترکیب ذرات باقیمانده روی آسفالت و رطوبت ناشی از باران، سطح معابر را به شدت لیز و مستعد سُرخوردگی میکند و همین موضوع یکی از عوامل اصلی افزایش حوادث ترافیکی در ساعات ابتدایی بارندگی است.
وی با تأکید بر اینکه راکبان موتورسیکلت بیش از دیگران در معرض خطر هستند، ادامه داد: در بارش باران، کنترل وسیله نقلیه دشوارتر میشود و کاهش سرعت، حفظ فاصله طولی مناسب، استفاده از تجهیزات ایمنی و پرهیز از حرکتهای ناگهانی ضروری است.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دزفول ادامه داد: تیمهای عملیاتی اورژانس در آمادهباش کامل قرار دارند، اما رعایت اصول ایمنی توسط شهروندان نقش اساسی در پیشگیری از حوادث دارد.
معمارزاده در پایان با توصیه به رانندگان برای پرهیز از شتابزدگی، خاطرنشان کرد: با توجه به لغزندگی جادهها، رعایت سرعت مطمئنه، استفاده از چراغهای روشن در طول روز و توجه بیشتر به تردد عابران پیاده میتواند از وقوع بسیاری از حوادث جلوگیری کند.