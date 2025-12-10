پخش زنده
با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت، وجیهالله جعفری با حفظ سمت معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، بهعنوان سرپرست سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما از سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، جعفری که دارای کارشناسی مهندسی معدن است، علاوه بر سوابق متعددی اجرایی در بخش معدن و پایهگذار برنامه جامع بخش معدن کشور، پیشتر در مسئولیتهایی، چون مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو)، رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و مدیریت شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات فعالیت داشته است.
در متن حکم صادره، ضمن تأکید بر تعهد، تجربه و سوابق ارزشمند وی، بر لزوم پیگیری سیاستها و برنامههای تحولی وزارتخانه و همکاری مؤثر با معاونتها و بخشهای تخصصی تأکید شده است.
وزیر صمت در این حکم ابراز امیدواری کرده است که سرپرست جدید، با اتکال به خداوند متعال و بهرهگیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری، در پیشبرد مأموریتهای سازمان زمینشناسی و توسعه اکتشافات کشور موفق باشد.