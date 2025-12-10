پخش زنده
امروز: -
خودروی نیسان حامل میوه بلوط قاچاق در شهرستان سمیرم توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس اداره منابع طبیعی و ابخیزداری سمیرم گفت: نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان در بازرسی از یک خودروی نیسان ۱۵۰۰ کیلوگرم میوه بلوط قاچاق کشف کردند.
سید حسن فاطمی افزود: طی چند روز گذشته این پنجمین وانت حامل میوه بلوط است که از سودجویان توقیف و به مراجع قضایی ارجاع شده است.
وی گفت: جمع آوری میوه بلوط از احیای جنگل جلوگیری و حیوانات درختی از جمله سنجابها که نقش مهمی در احیای جنگلها دارند نابود میکند.