مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان از بارش برف، مه گرفتگی مقطعی و کاهش دید در گردنه‌های استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید پرورشی‌خرم گفت: بارش باران از ساعات پایانی روز سه‌شنبه ۱۸ آذر در محور‌های استان آغاز شد و از ساعت چهار بامداد امروز چهارشنبه ۱۹ آذر، بارش برف در گردنه‌های اسدآباد، گرین نهاوند، گنجنامه–تویسرکان و سوباشی کبودرآهنگ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

او افزود: علاوه بر بارش برف در گردنه‌های استان، بارش باران نیز در تمامی محور‌های همدان در جریان است که این شرایط مستلزم رعایت نکات ایمنی، پرهیز از شتاب‌زدگی در رانندگی و همراه داشتن تجهیزات زمستانی است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان از همه هموطنان خواست از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و در صورت اجبار به سفر، پیش از حرکت با شماره‌گیری سامانه گویای ۱۴۱ از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های کشور مطلع شوند.