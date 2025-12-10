تالار‌های معاملاتی بورس کالای ایران امروز میزبان عرضه گسترده انواع محصولات صنعتی، معدنی، پتروشیمی، صادراتی و خودرو هستند و در مجموع بیش از ۶۸۰ هزار تن کالا روی تابلو می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز در تالار صادراتی بورس کالا قرار است ۵۲۹ هزار و ۲۳۴ تن محصول شامل ۲۴۴ هزار و ۶۲۴ تن سیمان، ۱۶۵ هزار تن کلینکر، ۴۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن، ۳۹ هزار و ۹۱۰ تن قیر، ۳۳ هزار و ۷۰۰ تن فولاد و ۶ هزار تن مس روی تابلو برود.

در تالار صنعتی بورس کالا نیز ۹۷ هزار و ۳۱۳ تن محصول شامل ۹۶ هزار و ۷۴۳ تن فولاد و ۵۷۰ تن مس آماده فروش هستند.

امروز در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی بورس کالا هم ۴۰ هزار و ۳۵۱ تن محصول شامل ۲۲ هزار و ۴۵۴ تن مواد شیمیایی، ۱۴ هزار و ۵۵۰ تن قیر، یک هزار و ۸۴۷ تن مواد پلیمری و یک هزار و ۵۰۰ تن گوگرد عرضه می‌شود.

امروز در تالار فرعی بورس کالا نیز ۱۴ هزار و ۹۰۴ تن محصول شامل فولاد، مواد شیمیایی و ضایعات عرضه می‌شود.

امروز هم‌چنین ۴ هزار تن محصول شامل ۳ هزار و ۹۷۰ تن مواد شیمیایی و ۳۰ تن کنسانتره فلزات گران بها روی تابلوی تالار حراج باز می‌رود.

در تالار خودرو نیز ۲۰ دستگاه کامیون کشنده فوتون H ۵ عرضه می‌شود.