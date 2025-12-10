به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجت‌الاسلام براتی‌زاده در نخستین نشست ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی خراسان شمالی، با تأکید بر چهار راهبرد رقابت، مشارکت، سلامت و امنیت به‌عنوان اصول مورد نظر مقام معظم رهبری، خواستار برنامه‌ریزی مسؤولان برای برگزاری انتخاباتی سالم، قانون‌مند و همراه با مشارکت حداکثری شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با تاکید بر لزوم حفظ سلامت و امنیت فضای انتخاباتی گفت: با فرد یا افراد خاطی که روند سالم انتخابات را مخدوش کنند، برخورد خواهد شد.

سید جواد ایلالی افزود: با لحاظ اولویت‌های پیشگیرانه با فرد یا افراد خاطی در حوزه جرائم انتخاباتی با قاطعیت برخورد خواهد شد.

وی گفت: انتخابات بهترین مجال برای تجلی و تبلور اراده سیاسی افراد در راستای تعیین تکلیف و تشخیص مقدرات حاکمیت در تمامی سطوح است و شورا‌های اسلامی شهر و روستا نیز حسب مورد از جمله نهاد‌های اجتماعی مهم و تأثیرگذار در این خصوص به شمار می‌روند و با لحاظ میزان ارتباطات و شناختی که مردم از این سطح از مناسبات سیاسی و اجتماعی دارند، همه مراحل برگزاری این انتخابات بطور نسبی از درجه بالایی از اهمیت برخوردار است.