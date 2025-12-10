پخش زنده
رئیس پلیس راه هرمزگان برای پیشگیری از رخداد حوادث ناگوار جادهای توصیههای ترافیکی و پیشگیرانه لازم را به رانندگان ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سرهنگ محمد حق پرست گفت: رانندگان و عموم شهروندان که قصد مسافرت دارند، قبل از سفر بازدید فرمان، ترمز، چراغ ها، لاستیکها و هر موردی که از نظر ایمنی لازم است را با دقت انجام دهند.
وی افزود: رانندگان در طول مسیر از هرگونه عجله و شتاب بی مورد و تخلفات حادثه ساز پرهیز کرده و با آرامش و تمرکز لازم رانندگی کنند.
سرهنگ حق پرست از عموم رانندگان خودروها خواست: چنانچه در جاده به علت پر حجم شدن شدآمد، کندی حرکت به وجود آمد با صبر بیشتر از رفت و آمد سمت راست دیگر وسایل نقلیه خودداری کرده و با رعایت قوانین و مقررات به مسیر خود ادامه دهند.
رئیس پلیس راه هرمزگان افزود: رانندگان توجه داشته باشند که خط پیوسته وسط جاده حکم دیوار قانون را دارد و عبور کردن برای سبقت یا دور زدن بر روی آن ممنوع است.
سرهنگ حق پرست با اشاره به این که بزرگترین حوادث رانندگی همیشه در اثر کوچکترین بی احتیاطیها اتفاق میافتد، گفت: بستن کمربند ایمنی در هنگام رانندگی امری ضروری است و در هنگام وقوع تصادفات میزان صدمات وارده به سر و تن واعضای بدن را حدود ۷۰ درصد کاهش میدهد.