رئیس پلیس راه استان همدان با اشاره به لغزندگی و آب گرفتگی معابر و جاده‌های استان، از بارش برف در گردنه اسدآباد و لغزندگی آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ ارسلان سرمدی با بیان اینکه هم اکنون در گردنه اسدآباد شاهد بارش برف هستیم، اما با تلاش‌های عوامل پلیس‌راه و راهداری مشکل خاصی در تردد رانندگان در هیچ یک از محور‌های مواصلاتی استان وجود ندارد، افزود: رانندگان از هر گونه عجله، تغییر مسیر ناگهانی و سبقت غیرمجاز خودداری کرده و حتما با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

او با تاکید به لغزندگی جاده‌ها و بیشتر شدن مسافت توقف خودرو از رانندگان خواست ضمن رعایت فاصله طولی از سفر‌های غیر ضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت سفر با تجهیزات کامل (زنجیر چرخ، وسایل گرمایشی، سوخت و...) حرکت کنند.

رئیس پلیس‌راه استان همدان با بیان اینکه تردد در تمامی محور‌ها به غیر از گنجنامه و تاریک دره در حال انجام بوده، اما راه لغزنده است، تاکیدکرد: مسیر پیست اسکی (همدان به تویسرکان و بالعکس) تا اطلاع ثانوی مسدود است و رانندگان مسیر دیگری را برای تردد انتخاب کنند.