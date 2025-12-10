به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این مراسم که به همت حوزه مقاومت بسیج حضرت رقیه (س) کدکن در محل سالن ورزشی شهدای دانش آموز برگزار شد، علاوه بر مولودی خوانی، برنامه‌های شاد و متنوعی از جمله سرود، تقلید صدا، استندآپ، مسابقه و موسیقی زنده اجرا شد.

این جشن با فضایی سرشار از نشاط معنوی و انسجام اجتماعی، فرصتی برای تجدید میثاق بانوان این دیار با مکتب انسان‌ساز اهل بیت (ع) و الگوگیری از زندگی پربرکت حضرت فاطمه (س) بود.