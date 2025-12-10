دبیر شورای انقلاب فرهنگی:
ضوابط مصوب نمایش خانگی برای ابلاغ نزد رئیسجمهور است
عبدالحسین خسروپناه در چهل و یکمین سالروز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به ماموریت ها و اقدامات این شورا برای خدمت به فرهنگ ایرانی اسلامی، به مساله های حوزه زنان، هوش مصنوعی، نمایش خانگی و ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخت.
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما
در چهل و یکمین سالروز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، به تشریح آخرین وضعیت اسناد و مصوبات این شورا پرداخت و از نزدیک بودن تصویب و ابلاغ چندین سند مهم خبر داد.
حجتالإسلاموالمسلمین خسروپناه درباره جدیدترین اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: سند سلامت زنان در مراحل نهایی قرار دارد. کار کارشناسی گستردهای روی این سند انجام شده، نظرات موافق و مخالف اخذ شده و به زودی پس از تصویب، ابلاغ خواهد شد. مسئولیت سلامت جسمی و روانی با وزارت بهداشت، سلامت اجتماعی با وزارت کشور و سلامت معنوی با حوزههای علمیه و مراکز مرتبط است. همچنین آییننامه ارتقای اعضای هیئت علمی بازنگری جدی شده و ده اصل استخراجشده از منظومه فکری مقام معظم رهبری در آن جاری شده است. این آییننامه در شرف تصویب قرار دارد. نقشه جامع علمی کشور نیز بازنگری شده و با توجه به تحولات جهانی علم و فناوری، تقریباً نهایی شده و به زودی در صحن شورا به تصویب خواهد رسید.او اضافه کرد: از جمله اسناد مهم در دست ابلاغ، سند راهبری صنعت اسباببازی است که بسیار مهم است، زیرا کودکان و نوجوانان با اسباببازی ارتباط مستقیم دارند.
برگزاری مسابقه دو و میدانی در کیش ۱۶ شرط داشت
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه با اشاره به موضوعات فرهنگی روز که مورد رصد و پایش این شورا هستند، به گزارشهای رسیده درباره رویداد اخیر دو و میدانی کیش پرداخت و گفت: «این رویداد از سال ۱۴۰۰ در کیش برگزار میشده و این بار همه دستگاههای حاضر در کمیسیون امنیتی کیش آن را با ۱۶ شرط (از جمله پوشش مناسب و سرپوش) تصویب کرده بودند. وزارت ورزش نیز موافق بوده است. بخش قابل توجهی از شرکتکنندگان ضوابط را رعایت کردند، اما عدهای در پایان مسابقه تخلف کردند.»
او در این زمینه چهار درخواست مطرح کرد: صداوسیما و دیگر رسانهها لازم است حقیقتیابی دقیق انجام دهند، همه دستگاههای مشارکتکننده پاسخگو باشند، با متخلفان برخورد شود، پیشگیری صورت گیرد تا تکرار نشود.
آقای خسروپناه همزمان از فعالیتهای فرهنگی ارزشمند در منطقه آزاد کیش (مانند محفل قرآنی، حضور خانواده شهدا و برنامههای مناسبتها) تشکر کرد و گفت: باید از تلاشگران حوزه فرهنگ ایرانی-اسلامی قدردانی شود. او هشدار داد که نباید اجازه داد عدهای در آب گلآلود ماهی بگیرند و کار فرهنگی در چارچوب قانون باید ادامه یابد.
غفلت از هوش مصنوعی برابر با وابستگی به بیگانگان در فناوری است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر لزوم توجه به علوم مرز دانش گفت: غفلت از هوش مصنوعی، کوانتوم و مواد پیشرفته باعث وابستگی فناوری خواهد شد. سند مواد پیشرفته چند ماه پیش مصوب و برای ابلاغ در اختیار رئیسجمهور است. آقای خسروپناه از فعالیت قرارگاههای اجراییسازی اسناد در حوزههای هوش مصنوعی، کوانتوم و سایر علوم و فناوری و همچنین حوزه فرهنگ و اجتماع خبر داد و تأکید کرد که صرف ابلاغ مصوبه کافی نیست. او از همکاری خوب سازمان بازرسی کل کشور در نظارت و اثرسنجی مصوبات تشکر کرد و گفت گزارشهای این سازمان کمک شایانی به اجرایی شدن اسناد میکند. همچنین تحقیقات پیمایشی دستگاههای مختلف در اختیار شورا قرار میگیرد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه از رونمایی اتاق وضعیت علم و فرهنگ کشور در آینده نزدیک و ادامه کار بر روی بازنگری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خبر داد.
از ابراز نگرانی درباره ترویج مواد مخدر در نمایش خانگی تا تاکید بر اهمیت ابلاغ ضوابط نمایش خانگی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با انتقاد از ترویج مشروبخواری، دخانیات و مواد مخدر در برخی تولیدات نمایش خانگی گفت: «ساترا نظارت دارد و تذکر میدهد، اما برخی توجه نمیکنند. به همین دلیل سیاستها و ضوابط نمایش خانگی در شورا مصوب شده و در اختیار رئیسجمهور است. جداگانه نیز سند سیاستها و ضوابط کنترل دخانیات در کشور مصوب و برای امضا به رئیسجمهوری ارسال شده است. ما امیدواریم که این مصوبات هرچه سریعتر ابلاغ شود تا انضباط لازم در نمایش خانگی برقرار شود. او اضافه کرد: در حوزه آسیبهای اجتماعی، فعالیتهایی با هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر و معاونت اجتماعی و سازمان اجتماعی وزارت کشور در جریان است. سیاستها و ضوابط شبکه نمایش خانگی نهایی شده و در اختیار رئیسجمهوری برای امضا و ابلاغ قرار دارد. سند میراث فرهنگی بهتازگی امضا و ابلاغ شده است.
مهم ترین ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اراده اعضاست
حجتالإسلاموالمسلمین خسروپناه مهمترین عامل اجرایی شدن مصوبات را اراده شورا، اعضا و دبیرخانه دانست و گفت: ستادهای تخصصی (فرهنگ، اجتماعی، خانواده و زنان، علم و فناوری، سلامت، تعلیم و تربیت، راهبری و نظارت) راهاندازی شدهاند تا مصوبات را راهبری و نظارت کنند.