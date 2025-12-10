

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، جابر حسن‌زاده با اشاره به کلید خوردن طرح مسکن ملی از آبان ماه سال ۹۸ در سطح کشور گفت: این طرح با تلاش برای رفع نواقص موجود در مسکن مهر در این دولت آغاز شد تا زمینه خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه به‌ویژه اقشار کم‌درآمد را فراهم کند.

او به ثبت‌نام بیش از ۱۰۰ هزار مازندرانی از زمان آغاز طرح اشاره کرد و افزود: از این تعداد ۲۲ هزار و ۹۰۰ متقاضی واجد شرایط نهایی شدند.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران ادامه داد: در این طرح وزرات راه‌وشهرسازی موظف شد تا با تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی نسبت به تهیه مسکن متقاضیان واجد شرایط اعلام نماید.

حسن‌زاده گفت: این طرح تاکنون در گلوگاه، بهشهر، نکا، میاندورود، ساری، قائمشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، بابل، آمل، محمودآباد، رویان، نوشهر، چالوس و رامسر با میانگین کل ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی آغاز شده و در حال اجراست.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران از اختصاص ۴ هکتار زمین مسکونی در استان برای خانوار‌های تایید شده در طرح جوانی جمعیت خبر داد و افزود: تاکنون ۵۸۶۷ نفر در طرح جوانی جمعیت در مازندران ثبت‌نام کرده‌اند که از این میان ۲۷۵۴ نفر تأیید نهایی شده‌اند.

او ادامه داد: از مجموع خانواده‌هایی که برای آنها زمین جانمایی‌شده، ۲۱۶ قطعه زمین طی دو ماه اخیر تحویل شده و ۳۰۷ خانوار دیگر نیز به این آمار اضافه شده‌اند.





مدیرکل راه و شهرسازی استان ادامه داد: از ابتدای مهرماه، تأمین زمین در پنج شهرستان استان انجام و زمین‌های مسکونی به ۲۸۰ خانوار تحویل شد که شامل ۹ خانواده در کلاردشت، ۳۵ خانواده در بابل، ۲۳ خانواده در سوادکوه شمالی، ۱۶ خانواده در بابلسر، ۵۵ خانواده در آمل و ۱۴۲ خانواده در ساری است.





وی افزود: قطعات دیگری شامل یک قطعه زمین دیگر در بابلسر برای واگذاری به ۳۰ خانوار، قطعه دیگری به مساحت ۹۰۰ مترمربع در آمل برای ۱۵ خانوار، قطعه زمینی در محمودآباد برای ۱۵ خانوار، در رویان زمینی برای ۲۸ خانوار و برای شهرستان‌های نکا، بهشهر و گلوگاه نیز برای ۱۸۰ متقاضی زمین تخصیص یافت.





مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با اشاره به چالش تأمین زمین در استان گفت: به‌دلیل محدودیت اراضی قابل واگذاری، در برخی شهرستان‌ها با کمبود زمین مواجه هستیم و مقرر شد در برخی شهرستان‌ها، تهاتر اراضی کم‌مساحت، اما ارزشمند با اراضی بزرگ‌تر و مناسب‌تر انجام شود تا فرآیند تأمین زمین برای اجرای کامل قانون جوانی جمعیت تسهیل شود.