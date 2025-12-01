به منظور اجرای سیاست‌های دولت برای حمایت از توسعه مشاغل خانگی و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ویژه متقاضیان واجد شرایط در سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و هم‌اکنون در مرحله ثبت‌نام قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛علی کریمی افزود: به منظور اجرای سیاست‌های دولت برای حمایت از توسعه مشاغل خانگی و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ویژه متقاضیان واجد شرایط در سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و هم‌اکنون در مرحله ثبت‌نام قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت اقتصادی و نقش آن در بهبود وضعیت معیشتی خانوار‌ها گفت: نرخ مشارکت اقتصادی ارتباط مستقیم با جمعیت فعال جامعه دارد.

کریمی ادامه داد: وظیفه دولت این است که افزایش جمعیت فعال ناشی از رشد فرصت‌های شغلی باشد نه افزایش بیکاران؛ از این رو توسعه مشاغل خانگی به عنوان راهکاری کم‌هزینه و مؤثر در ایجاد اشتغال پایدار مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: مشاغل خانگی علاوه بر ارتقای وضعیت اقتصادی خانواده‌ها، به‌ویژه برای بانوان سرپرست خانوار، امکان فعالیت در محیط امن خانه را فراهم می‌کند و بدون ایجاد خلل در تربیت فرزندان و اداره امور خانواده، موجب حفظ حرمت و شأن خانوادگی می‌شود