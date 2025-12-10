به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرماندار دلفان با اشاره به بارش برف از بامداد امروز اظهار کرد: بارش برف باعث قطع کامل ارتباط برخی از روستا‌ها با مرکز شهرستان شده است.



رضا سلامتی افزود: در این راستا مدارس ابتدایی نوبت عصر نیز به دلیل شرایط جوی تعطیل شدند.



فرماندار دلفان گفت: با وجود بارش برف شدید خوشبختانه راهداران به صورت شبانه‌روزی در حال تلاش هستند و راه‌های اصلی شهرستان همچنان باز بوده و تردد در آنها ادامه دارد.



سلامتی بیان کرد: در برخی از محور‌های کوهستانی مانند گردنه گشور در مسیر نورآباد به کرمانشاه ارتفاع برف به ۱۰ سانتی‌متر رسیده که عبور از آن را دشوار کرده است.



وی افزود: بارش برف همچنان ادامه دارد و امیدواریم با همکاری مردم و تلاش‌های مستمر راهداران، مشکلات مربوط به تردد هرچه زودتر رفع شود.