نماینده وزیر اقتصاد در مازندران از ثبت ۵۶ هزار و ۵۰ درخواست صدور مجوز کسبوکار به صورت الکترونیکی در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سید اسماعیل هاشمی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران اعلام کرد: در هشت ماهه منتهی به آبان ۱۴۰۴، تعداد ۵۶ هزار و ۵۰ فقره درخواست صدور مجوز کسبوکار به صورت الکترونیکی در استان ثبت شده که از این تعداد ۳۵ هزار و ۵۸۸ مورد منجر به صدور مجوز شده است.
وی گفت: بخشی از درخواستها به دلیل نداشتن شرایط لازم رد شده یا متقاضی انصراف داده و بخشی نیز در مراحل دریافت استعلام است.
نماینده وزیر اقتصاد در مازندران افزود: اتاق اصناف استان با ۱۷ هزار و ۱۳۷ درخواست، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۹ هزار و ۱۸۲ درخواست و اداره کل دامپزشکی با ۴ هزار و ۴۱۱ درخواست، بیشترین درخواستهای صدور مجوز را داشتهاند.
هاشمی گفت: در همین مدت، اتاق اصناف ۱۴ هزار و ۱۰۹ مجوز، اداره کل تعاون ۹ هزار و ۲۲ مجوز و اداره دامپزشکی ۲ هزار و ۸۴۵ مجوز صادر کردهاند.
وی در پایان تأکید کرد: همه مجوزها از طریق درگاه ملی و به صورت برخط در کوتاهترین زمان صادر میشوند.