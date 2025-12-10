به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان ، این پویش با هدف مشارکت جمعی، استفاده از ظرفیت خیرین و نیکوکاران و جذب حداکثری مشارکت‌های مردمی در راستای تامین بخشی از نیازمندی‌های معیشتی خانواده‌های زیرپوشش این نهاد اجرا می‌شود.

هم‌زمان با فرارسیدن شب یلدا، هر ساله پویشی مردمی با عنوان یلدای مهربانی در حال برگزاری است، پویشی که هدفش، روشن کردن خانه‌ها و دل‌هایی است که شاید امشب بیش از همیشه به مهربانی نیاز داشته باشند.

در این طرح، کردستانی‌ها با ارسال هدایا، تهیه بسته‌های حمایتی، و همراهی داوطلبانه، می‌کوشند تا لبخندی هرچند کوچک بر لب کودکان، سالمندان و خانواده‌هایی بنشانند که در تنگنای معیشتی یا تنهایی روزگار می‌گذرانند.

پویش یلدای مهربانی یادآور این حقیقته که حتی در بلندترین شب سال، می‌توان روشنایی آفرید؛ اگر دست‌های‌مان در کنار یکدیگر قرار گیرد.

در همین زمینه امروز در استودیوی خبر از مدیر کل کمیته امداد امام خمینی کردستان دعوت شد تا درباره فرایند اجرای این پویش و فعالیت‌هایی که در راستای حمایت از افراد کم برخوردار می شود گفت و گو شود.

مشروح این گفت و گو را بیننده باشید.