پوشش زنده رقابتهای ورزشی بی شک یکی از مهمترین اولویتهای شبکه ورزش سیما است و حالا شبکه ورزش با برنامه «ورزش ایران» این مهم را به صورت جامع و کاملا حرفهای انجام میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامهای که با برپا کردن دکورهای پرتابل در محل برگزاری رویدادهای ورزش ایران علاوه بر پوشش زنده به تحلیل و بررسی فنی قبل و بعد از رویداد میپردازد.
«ورزش ایران» به تهیه کنندگی علی حسینی زاد و اجرای مجریان تخصصی رشتههای مرتبط با رویداد، صدای حدود ۵۰ رشته ورزشی در سراسر ایران است؛ از فوتبال، والیبال، بسکتبال، تکواندو، کشتی، وزنهبرداری، تنیس، گلف و دهها رشته دیگر تا رویدادهای کمتر دیده شده را به صورت زنده پوشش میدهد.
این پوشش زنده رقابتهای مهم ورزشی در تمامی رشتهها با برنامه «ورزش ایران» با استقبال گسترده مخاطبان و جامعه دنبال کننده رشتههای ورزشی هم همراه شده است.