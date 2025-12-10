پویش مردمی «در سایه مادر» با هدف ترویج مهربانی، حفظ محیط‌زیست و کاشت درخت، روز پنجشنبه ۲۰ آذرماه ساعت ۱۰ صبح در حوزه علمیه خواهران زنجان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان ؛ به مناسبت گرامیداشت روز مادر، پویش محیط‌زیستی «در سایه مادر» با حضور بانوان و خانواده‌ها در حوزه علمیه خواهران زنجان برگزار خواهد شد. این پویش با شعار «بیایید در روز مادر، سایه‌سار مهربانی بسازیم» بر کاشت نهال به عنوان نمادی از عشق و ماندگاری یاد و مهر مادران تأکید دارد.

برگزارکنندگان این برنامه با اشاره به اهمیت نقش خانواده‌ها در حفاظت از محیط‌زیست، از علاقه‌مندان دعوت کردند با شرکت در این پویش، قدمی کوچک، اما اثرگذار در راستای ساختن آینده‌ای سبز و سالم بردارند.