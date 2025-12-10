پخش زنده
امروز: -
نخستین رویداد تخصصی البسه سنتی هرمزگان با عنوان دیریا بر تَن، در بندرعباس در حال برگزاریست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان گفت: هدف از برگزاری این رویداد دو روزه، فرهنگ سازی و توسعه تجاری سازی لباسهای سنتی مناطق مختلف استان است.
عباس رئیسی افزود: برگزاری دورههای آموزشی تخصصی با هدف استاندارد سازی لباسهای سنتی یکی از بخشهای این رویداد است.
وی گفت: بیش از ۶۲ هزار صنعتگر با مجوز صنایع دستی در هرمزگان فعال هستند که بیشترین فعالیت آنها در حوزه پوشاک است.
بیشتر بخوانید: ثبت جشنواره گندم و نان در فهرست رویدادهای گردشگری هرمزگان
معاون صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان گفت: حدود ۳۰ هنرمند از سراسر استان در بخش نمایشگاهی این رویداد، لباسهای سنتی و ملزومات مربوط با آن را برای عرضه و فروش به نمایش گذاشتهاند.
ساناز رمجی افزود: علاقمندان میتوانند تا فردا از ساعت ۱۶ و سی دقیقه تا ۲۲ از بخش نمایشگاهی بازدید کنند.