به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان گفت: هدف از برگزاری این رویداد دو روزه، فرهنگ سازی و توسعه تجاری سازی لباس‌های سنتی مناطق مختلف استان است.

عباس رئیسی افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی با هدف استاندارد سازی لباس‌های سنتی یکی از بخش‌های این رویداد است.

وی گفت: بیش از ۶۲ هزار صنعتگر با مجوز صنایع دستی در هرمزگان فعال هستند که بیشترین فعالیت آنها در حوزه پوشاک است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان گفت: حدود ۳۰ هنرمند از سراسر استان در بخش نمایشگاهی این رویداد، لباس‌های سنتی و ملزومات مربوط با آن را برای عرضه و فروش به نمایش گذاشته‌اند.

ساناز رمجی افزود: علاقمندان می‌توانند تا فردا از ساعت ۱۶ و سی دقیقه تا ۲۲ از بخش نمایشگاهی بازدید کنند.