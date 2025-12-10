هشدار جهاد کشاورزی برای گلخانهداران آذربایجانغربی
با توجه به هشدار اداره کل هواشناسی استان مبنی بر نفوذ توده هوای سرد، کاهش محسوس دما و احتمال وقوع سیلاب در بسیاری از نقاط آذربایجانغربی، سازمان جهاد کشاورزی استان از کلیه گلخانهداران درخواست میکند اقدامات پیشگیرانه را در اسرع وقت اجرا نمایند.
به منظور جلوگیری از خسارتهای احتمالی، رعایت موارد زیر ضروری است:
کنترل عملکرد صحیح سیستمهای گرمایشی و انجام سرویسهای فوری.
تمیز کردن پوشش گلخانه جهت افزایش جذب نور و بهبود راندمان گرمایشی.
نصب یا اصلاح پرده انرژی برای صرفهجویی در مصرف سوخت و برق.
بررسی کامل سیستم روشنایی گلخانه و رفع مشکلات احتمالی.
کنترل عایقبندی سازه به منظور جلوگیری از اتلاف حرارت.
ارزیابی دقیق پوشش گلخانه از نظر وجود هرگونه سوراخ یا آسیب و انجام تعمیرات لازم.
سرویس و تعمیر فوری تجهیزات گرمایشی و سایر بخشهای حساس.
گلخانهداران لازم است با دقت کامل نسبت به پایش و کنترل تجهیزات خود اقدام کنند تا از بروز خسارتهای ناشی از شرایط جوی پیشرو جلوگیری شود.