هشدار جهاد کشاورزی برای گلخانه‌داران آذربایجان‌غربی

با توجه به هشدار اداره کل هواشناسی استان مبنی بر نفوذ توده هوای سرد، کاهش محسوس دما و احتمال وقوع سیلاب در بسیاری از نقاط آذربایجان‌غربی، سازمان جهاد کشاورزی استان از کلیه گلخانه‌داران درخواست می‌کند اقدامات پیشگیرانه را در اسرع وقت اجرا نمایند.