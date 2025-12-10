پویش ملی «نوآفرین صنعت‌ساز» با هدف ایجاد هسته‌های فناور و تیم‌سازی میان دانشجویان و دانش‌آموزان، به صورت رسمی در زنجان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان ؛ رئیس پارک علم و فناوری استان زنجان از آغاز رسمی پویش ملی «نوآفرین صنعت‌ساز» در این استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف ایجاد هسته‌های فناور جدید و تیم‌های دانشجویی و دانش‌آموزی در حوزه فناوری طراحی شده است و در صورت اجرای مطلوب می‌تواند آینده کارآفرینی و فناوری استان را متحول کند.

خواصی با بیان اینکه وزارت علوم این طرح را به همه دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری کشور ابلاغ نکرده است، افزود: به واسطه ارتباط نزدیک میان پارک علم و فناوری و دانشگاه زنجان، تصمیم گرفتیم این برنامه را به صورت مشترک پیش ببریم که ساختار منسجم و هماهنگی‌های گسترده‌ای شکل گرفته و باعث شده زنجان در این حوزه حرفی برای گفتن داشته باشد.

به گفته رئیس پارک علم و فناوری زنجان، هفته آینده پنل ویژه‌ای برای انتقال تجربه برگزار خواهد شد و مدل اجرایی زنجان در سطح ملی معرفی می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین یکی از شرکت‌های فناور مستقر در پارک که توسط دانش آموختگان دانشگاه زنجان تأسیس شده است به عنوان کارگزار برگزاری رویداد نقش کلیدی ایفا می‌کند.

خواصی هدف اصلی طرح را تشکیل تیم‌های نوآور حول مسائل واقعی جامعه و صنعت دانست و گفت: این تیم‌ها می‌توانند در آینده به شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل شوند.

وی همچنین از رونمایی یک سکوی آموزشی خبر داد که با طراحی رویدادهای بلندمدت،زمینه آموزش مفاهیم کسب‌وکار، مهارت‌های نرم و تخصصی هوش مصنوعی را برای دانشجویان و دانش‌آموزان فراهم می‌کند.

خواصی تأکید کرد: هرچه اطلاع‌رسانی گسترده‌تر باشد و تعداد متقاضیان افزایش یابد، احتمال شکل‌گیری هسته‌های فناور جدید بیشتر خواهد شد.

رییس پارک علم و فناوری زنجان با بیان اینکه ۱۲۰ شرکت دانش بنیان در استان فعال است، گفت: رتبه استان به لحاظ تعداد این شرکتها در کشور ۱۴ است.