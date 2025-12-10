رییس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سردشت گفت: با توجه به بارش برف و کولاک در ارتفاعات، تردد در گردنه‌های این شهرستان بدون استفاده از زنجیرچرخ امکان‌پذیر نیست و رانندگان باید با تجهیزات کامل زمستانی در محورهای کوهستانی رفت‌وآمد کنند.

عبدالطیف شریعت‌پناه اظهار کرد: هم‌اکنون بارش برف در محورهای سردشت–میرآباد، سردشت–مهاباد و سردشت–بانه ادامه دارد و ارتفاع برف در برخی ارتفاعات به ۱۵ سانتی‌متر رسیده است.

وی افزود: در گردنه «زمزیران» مسیر سردشت – مهاباد نیز بارش برف همراه با کاهش دید افقی گزارش شده و با توجه به تداوم سامانه بارشی، رانندگان باید حتما زنجیرچرخ همراه داشته باشند و خودروهای خود را به سوخت کافی و تجهیزات گرمایشی مجهز کنند.

رییس اداره راهداری سردشت با اشاره به وقوع ریزش‌های متعدد کوه در ۲۴ ساعت گذشته گفت: در این مدت ۵۰ مورد ریزش کوه موجب انسداد مقطعی مسیرها شد که با تلاش عوامل راهداری، جاده‌ها در کوتاه‌ترین زمان پاک‌سازی و بازگشایی شد.

شریعت‌پناه ادامه داد: ماشین‌آلات راهداری در شبانه‌روز گذشته ۳۰ کیلومتر از راه‌های اصلی و روستایی را برف‌روبی کرده‌اند و امروز نیز عملیات برف‌روبی در ۱۰۰ کیلومتر دیگر در حال انجام است.

وی با اشاره به شرایط محور کیله – سردشت گفت: بارش سنگین برف موجب مسدود شدن این مسیر شد اما با استفاده از بولدوزر عملیات برف‌زدایی انجام شد و جاده دوباره بازگشایی شد.

وی یادآور شد:‌ علاوه بر راهدارخانه مرکزی سردشت، دو راهدارخانه دیگر در گردنه گرژال و شهر نلاس فعال است و برای تسهیل تردد، کیسه‌های نمک و ماسه در گردنه‌ها و مسیرهای روستایی جانمایی شده است.