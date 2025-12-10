به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ رئیس جامعه زنان سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه این مراسم به همت بسیج پیشکسوتان و بسیج جامعه زنان به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) به پاس قدردانی از زنان نخبه بسیجی و مادران و همسران شهدای استان برگزار شد گفت: زنان ما با الگو قراردادن حضرت فاطمه زهرا (س) و تربیت فرزندان خود، می‌توانند نسل امروز و آینده را از حملات سرسخت فرهنگی دشمنان آگاه و نجات دهند.

مرضیه عاشوریان به لزوم توجه به گرامیداشت مقام مادر به عنوان یک راهبرد تقویت نهاد خانواده اشاره کرد و افزود: زنان ما الگویی همانند حضرت فاطمه زهرا (س) دارند که باید نقش دختری، همسری و مادری خود را از خصوصیات آن حضرت الگوبرداری کنند و همچنین خصوصیات آن بزرگوار را الگوی خود در زندگی قرار دهند.

وی با اشاره به تبیین نقش مادر که در کنار خانه‌داری، در عرصه اجتماعی هم امیدآفرینی می‌کنند گفت: تبیین الگوی فاطمی، تبیین دستاورد‌های مثبت انقلاب در حوزه زنان، تبیین نقش زنان در پیشبرد اهداف انقلاب، ترویج نقش ارزشمند زنان در حفظ و تحکیم خانواده، و تبیین نقش و مسئولیت زنان مبتنی بر تفکر امامین انقلاب در مواجهه با تهدید‌های مختلف، ضروری است است.

سردار نظرعلی علیزاده از فرماندهان دوران دفاع مقدس گیلان هم در این مراسم با تأکید بر جایگاه والای زنان در مسیر انقلاب اسلامی، گفت: انقلاب اسلامی ایران تحولی ژرف در تاریخ معاصر جهان ایجاد کرد، زیرا علاوه بر استقلال و آزادی ملت ایران، هویتی تازه و عزتمند برای زنان مسلمان خلق کرد.

وی با اشاره به اینکه این انقلاب نشان داد بانوان ایرانی قادرند در عرصه‌های کلان اجتماعی و سیاسی حضور جدی و تعیین‌کننده داشته باشند افزود: پیش از پیروزی انقلاب زمانی که بسیاری بر این باور بودند که زنان نمی‌توانند در تصمیم‌سازی‌ها و تحولات اجتماعی نقش‌آفرین باشند، این باور غلط را در هم شکست و زنان ایران اسلامی را به کنش گرانی فعال و پیشرو تبدیل کرد.

سردار علیزاده گفت: زنان در هشت سال جنگ تحمیلی، هم به‌عنوان مادران و همسران شهدا و جانبازان و هم در قامت نیرو‌های پشتیبان جبهه‌ها، فداکاری‌های کم‌نظیری از خود نشان دادند، آنان با صبر، ایمان و تربیت نسل انقلابی، جامعه را به سمت ایستادگی و پایداری هدایت کردند.

وی با بیان اینکه امروز میدان‌های جدیدی پیش روی بانوان قرار دارد، گفت: اگرچه در گذشته جبهه‌های نظامی صحنه اصلی نبرد بود، اما امروز عرصه‌های علم، فرهنگ، اقتصاد و فناوری به میدان‌های مهم مبارزه تبدیل شده‌اند و زنان ایرانی با اقتدار و توانمندی در این حوزه‌ها نقش‌آفرینی می‌کنند.