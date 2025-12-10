وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به حذف ارز ترجیحی برنج از ابتدای آذر گفت: طبیعی است که قیمت آن در بازار معاملات افزایش پیدا کند، اما طبق گفته وزیر کار مابه‌التفاوت حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت برنج در کالابرگ و در روزهای آتی برای دهک‌های دیگر نیز پرداخت شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا نوری قزلجه در جمع خبرنگاران درباره افزایش قیمت برنج اظهار داشت: اصلاح ساختار در حوزه برنج اتفاق افتاد و در انتقال یارانه آن از ابتدای زنجیره (که به واردکنندگان پرداخت می شد) اصلاح صورت گرفت که این یارانه در انتهای زنجیره به مصرف کننده پرداخت شود.

وی با اشاره به اینکه ارز ترجیحی برنج از ابتدای آذرماه حذف شد، تصریح کرد: طبیعی است که قیمت آن در بازار معاملات افزایش پیدا کند، اما طبق گفته وزیر کار مابه التفاوت حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت برنج در کالابرگ و در روزهای آتی برای دهک های دیگر نیز پرداخت شود.

اصلاح نرخ شیرخام به‌زودی/ نهاده های دامی کمتر از ۲۰ درصد هزینه واحدهای لبنی را تامین می کند

نوری قزلجه درباره افزایش قیمت روزانه فراورده های لبنی در کشور، گفت: این افزایش قیمت متاثر از چند موضوع از جمله شاخص های قیمت در حوزه اقتصاد کلان کشور است که به طور طبیعی همه بخش های تولیدی از آن متاثر می شوند. کالاهای اساسی نیاز روزانه و مصرفی مردم است و بلافاصله خودش را نشان می دهد.

وی افزود: ما کالاهای اساسی و نهاده را در حوزه تامین لبنیات تامین می کنیم، اما اثرش در قیمت تمام شده واحدهای تولیدی کمتر از ۲۰ درصد است و ۸۰ درصد هزینه ها با بقیه شاخص های اقتصادی کشور تنظیم می شود.

این عضو کابینه دولت چهاردهم اظهارداشت: بنابراین باید بدانیم که در محاسبات و تقاضایی که از سوی سازمان حمایت برای ما ارسال شده، تجدید نظر در نرخ شیرخام قبلی است و همه معتقدند که این رقم نیاز به اصلاح دارد و احتمالا به‌زودی اصلاح انجام می‌شود.

یکسان‌سازی قیمت موز ایرانی و وارداتی/ تشدید نظارت ها در بازار میوه ادامه دارد

وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت میوه داخلی نسبت به وارداتی، گفت: در بحث میوه، قیمت موز کیفی وارداتی را با موز داخلی مقایسه کنید که تقریبا نرخ برابر دارند.

وی با تاکید بر تداوم نظارت های عمومی میوه در عمده فروشی ها، افزود: در هفته های اخیر این نظارت ها شدت پیدا کرده است، حتی آنهایی که از ارز ترجیحی برای واردات استفاده نمی کنند، برای آنان نظاماتی تعریف کرده ایم تا سلیقه‌ای عمل نکنند و قیمت ها در یک حد متعارف باشد.

نوری تصریح کرد: نظارت عالی وزارت جهاد کشاورزی در تعین قیمت و نظارت ها در سطح عمده فروشی و مبادی ورودی و نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اصناف در سطح خرده فروشی ها است که امیدواریم افزایش پیدا کند.

وی اظهار داشت: در هفته های گذشته نظارت هایی که روی بازار میوه صورت گرفت، روند افزایش قیمت ها را کنترل کرد.

پرداخت ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره مسیری اشتباه است

وزیر جهاد کشاورزی درباره سود معاملات برخی واردکنندگان کالاهای اساسی که چندین برابر ثروت رئیس جمهوری آمریکا است، گفت: تدابیر و سیاست گذاری هایی که در کشور اتفاق افتاده، چنین مسیری را باز کرده تا چنین مسائلی رخ بدهد. ارز ترجیحی و یارانه هایی که در ابتدای زنجیره پرداخت می شود، مسیر درستی نیست زیرا هدر رفت آن بیشتر است.

وی افزود: سالانه چند میلیارد یورو یارانه برای تامین امنیت غذایی کشور و کالاهای اساسی اختصاص می یابد که هدفش سفره مردم است اما به دلیل اینکه در ابتدای زنجیره تخصیص می یابد نشتی آن می تواند قابل توجه باشد.

انتقاد مجلس به عدم رقابت‌پذیری تولید داخلی با خارجی کاملا درست است

نوری قزلجه همچنین در پاسخ به انتقاد رئیس مجلس شورای اسلامی درباره عدم رقابت پذیری کالاهای تولید داخل با وارداتی افزود: آقای قالیباف به موضوع روشنی اشاره کرد که ما از یک سو به دنبال حمایت از تولید داخلی هستیم و از سوی دیگر تولید خارجی را با ارز ترجیحی عرضه می کنیم که در کشور تولیدکننده داخلی نمی تواند با آن رقابت کند؛ این نکته بسیار مهم، درست و فنی است.

وی ضمن قدردانی از منتقدین وزارت جهاد کشاورزی به ویژه نمایندگان مجلس که ناظر بر عملکرد ما هستند، خاطرنشان‌کرد: البته این نقد به وزارت جهاد کشاورزی باز نمی گردد، بلکه به کل ساختار و اصلاحاتی که در ادغام ها و تفکیک وظایف اتفاق افتاد، مرتبط است.