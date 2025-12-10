پخش زنده
روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیهای اعلام کرد: ۳ تن از رزمندگان این قرارگاه ساعتی قبل در منطقه مرزی لار شهرستان زاهدان به شهادت رسیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، ساعتی پیش ۳ تن از رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، در حین انجام ماموریت و حراست از مرزهای میهن اسلامی، توسط گروهکهای تروریستی و معاند، در منطقه مرزی لار شهرستان زاهدان به شهادت رسیدند.
عملیات تعقیب و گریز توسط رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در حال انجام میباشد.
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.