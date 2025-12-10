به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، ساعتی پیش ۳ تن از رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، در حین انجام ماموریت و حراست از مرز‌های میهن اسلامی، توسط گروهک‌های تروریستی و معاند، در منطقه مرزی لار شهرستان زاهدان به شهادت رسیدند.

عملیات تعقیب و گریز توسط رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در حال انجام می‌باشد.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.