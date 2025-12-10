پزشکیان در تشریح برنامهها و اهداف سفر به قزاقستان و ترکمنستان:
کشورهای مسلمان با یکدیگر تعامل سازنده داشته باشند
رئیس جمهور گفت: طبیعتاً کشورهای مسلمان منطقه، بر اساس اعتقادات و وظیفه و احساس همسایگی، باید ارتباطات خود را هر چه بیشتر تعمیق بخشیده و صمیمیتر کنیم و تلاش کنیم در تمام جنبهها با یکدیگر تعامل سازنده داشته و تجربیات خود را با هم تبادل کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مسعود پزشکیان ، پیش از عزیمت به قزاقستان، در تشریح برنامهها و اهداف این سفر گفت: در جریان این سفر در دو کشور قزاقستان و ترکمنستان حضور خواهیم یافت. سفر قزاقستان به دعوت رسمی رئیس جمهور محترم این کشور، برادر و دوست من آقای توکایف انجام میشود.
رئیس جمهور سفر به قزاقستان و ترکمنستان را فرصتی برای گسترش روابط اقتصادی، فرهنگی و صلح منطقهای برشمرد و افزود: پیش از انجام سفر، گروههای کارشناسی و کمیسیونهای مربوطه نشستهای خوبی داشتند و توافقاتی در رابطه با مسائل اقتصادی، صنعتی، گردشگری، فرهنگی، معدنی، راه و ترابری، تجارت و حمل و نقل حاصل شده است.پزشکیان تصریح کرد: طبیعتاً ما کشورهای مسلمان، بر اساس اعتقاداتمان و وظیفه و احساس همسایگی باید ارتباطات خود را هر چه بیشتر تعمیق بخشیده و صمیمیتر کنیم و تلاش کنیم در تمام جنبهها با یکدیگر تعامل سازنده داشته و تجربیات خود را با هم تبادل کنیم. این سفر میتواند بستر بسیار مناسبی برای تعمیق روابط تجاری و فرهنگی فیمابین باشد.
رئیس جمهور با بیان اینکه این مراودات باعث تقویت هماهنگیهای کشورهای ما در گسترش روابط و تعاملات فیمابین میشود، گفت: در جریان سفر به ترکمنستان که بنا به دعوت رئیس جمهور این کشور برای شرکت در اجلاس جهانی صلح و اعتماد انجام میشود، علاوه بر شرکت و تشریح مواضع کشورمان در این نشست، دیدارهایی نیز با سران کشورهای شرکتکننده در اجلاس خواهیم داشت.
پزشکیان خاطرنشان کرد: همچنین در این اجلاس و در دیدارهای حاشیه آن، درباره جنگافروزیهای مدعیان صلح، امنیت و انسانیت گفتوگو خواهیم کرد که برخلاف ادعای خود، در عمل از نسلکشی و کشتار زنان و کودکان بیدفاع و بیگناه، با بمباران و همچنین تشنگی و گرسنگی دادن به آنها، توسط رژیمی جانی، حمایت میکنند.رئیس جمهور اظهار داشت: تلاش خواهد کرد در جریان دیدارهای خود و نیز سخنرانی در اجلاس جهانی صلح و اعتماد، نه صرفا در بیان، بلکه برای پایداری صلح و اعتماد در جهان، صادقانه با روسای دیگر کشورهای حاضر گفتوگو و تعامل کند.
پزشکیان همچنین در تشریح دیدارها و برنامههای خود در سفر به قزاقستان تصریح کرد: گروههایی از فعالان اقتصادی کشورمان نیز در جریان سفر به قزاقستان حضور دارند و امیدوارم بتوانیم ارتباطات و تعاملات تجاری و اقتصادی فیمابین را از سطح حدود ۴۰۰ میلیون دلاری فعلی به سطوح بالاتر ارتقا دهیم. ظرفیت گسترش تعاملات فیمابین در همه زمینهها فراهم است و میتوانیم علاوه بر عرصه دوجانبه، در قالب سازمانها و اتحادیههای منطقهای مثل شانگهای، بریکس، اوراسیا و اکو نیز همکاریهای خود را با هم گسترش دهیم.