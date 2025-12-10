مدیرکل دفتر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت ملی پست گفت: با نزدیک شدن به سال نو میلادی، امکان ارسال مرسولات پستی از ایران به ۹۵ مقصد بین‌المللی از جمله فرانسه، انگلستان، آمریکا، کانادا، آلمان و نیوزلند فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی مقصودی- مدیر کل دفتر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت ملی پست با تاکید بر اینکه هموطنان نگران تحویل مرسولات خود در مقصد نباشند، اظهار کرد: برای تحویل هرچه سریعتر این مرسولات، از ظرفیت شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی و کشور‌های همسایه استفاده می‌شود.

وی با تاکید بر اهمیت رعایت قوانین و مقررات پستی بین‌المللی، اظهار داشت: رعایت استاندارد‌های وزن و ابعاد، تکمیل دقیق فرم‌های عملیاتی و اظهارنامه‌های گمرکی و الزامات بسته‌بندی می‌تواند به تسهیل و تسریع در روند ارسال مرسولات پستی کمک کند.

به گفته مقصودی، بنا به مسئولیت ملی بودن این شرکت و در راستای رفاه حال هموطنان، در ارسال مرسولات خارجه و همکاری با شرکت‌های پروازی، استفاده از بالاترین تواتر پروازی به منظور ارسال سریع، عدم رسوب مرسولات در کشور‌های ترانزیتِ واسط و همچنین کمترین هزینه‌های ارسال؛ همواره مدنظر است.

مدیر کل دفتر ارتباطات و امور بین‌الملل در پایان از شهروندان خواست در صورت درخواست هر نوع اطلاعاتی اعم از رهگیری مرسوله با شماره ۱۹۳ تماس حاصل کرده و برای آگاهی از نرخنامه و ممنوعات ارسال بسته به خارج از کشور، به وبسایت شرکت ملی پست به آدرس www.post.ir مراجعه کنند.