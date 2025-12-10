به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) امروز در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی حقوق بشر اعلام کرد: زنان و دختران افغان همچنان با محدودیت‌های شدید در بخش آموزش، اشتغال و مشارکت در زندگی عمومی مواجه هستند، محدودیت‌هایی که نه تنها حقوق اساسی آنان را نقض می‌کند، بلکه آینده کشور را نیز در معرض خطر قرار داده است.

یوناما با اشاره به شعار امسال سازمان ملل با عنوان «به رسمیت شناختن حقوق بشر به‌عنوان ضروریات روزمره ما» تاکید کرده است که این نیاز‌ها در افغانستان برای بسیاری از شهروندان بویژه زنان و اقشار آسیب پذیر، همچنان دور از دسترس باقی مانده است.

این نهاد همچنین خواستار تلاش‌های بیشتر برای تأمین حقوق بشر در افغانستان شده و تأکید کرده است بی توجهی به این موضوع، مانع رشد پایدار و صلح فراگیر در کشور خواهد شد.

دفتر نمایندگی سازمان ملل تصریح کرد: حکومت افغانستان باید به معیار‌های جهانی حقوق بشر نزدیک‌تر شود.

اعمال محدودیت بر تحصیل و اشتغال زنان و دختران در افغانستان یکی از مسائل مهم در روابط این کشور با جامعه بین المللی است و یکی از موانع به رسمیت شناسی حکومت افغانستان به شمار می‌رود.