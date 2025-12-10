رئیس پلیس فتای استان یزد: شهروندان برای دریافت جایزه به فرض برنده شدن، تحت هیچ شرایطی برای دریافت وجه نیازی به مراجعه به دستگاه عابر بانک وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ حسن ابوالحسینی گفت: افراد سودجو در این ترفند، خود را از طرف جا‌هایی مانند فروشگاه‌ها، شرکت‌های ارتباطی، مخابراتی و یا سازمان‌هایی مثل صداوسیما و حتی بانک و ... معرفی کرده و با فریب کاربران به بهانه برنده شدن در مسابقه و قرعه‌کشی از آنها کلاهبرداری می‌کنند.

وی افزود: کلاهبرداران پس از اغوای قربانی اقدام به دریافت اطلاعات بانکی و رمز شخصی می‌کنند و یا اینکه به طور مستقیم اطلاعاتی مانند شماره کارت، رمز دوم و تاریخ انقضای کارت فرد را دریافت کرده و سپس از او می‌خواهند تا رمز شخصی ارسال شده به تلفن همراه خود را برای آنها قرائت کند و به این طریق حساب بانکی این فرد را خالی می‌کنند.

رئیس پلیس فتای استان یزد با اشاره به اینکه شهروندان هشدار‌های پلیس فتا را جدی بگیرند، اظهار کرد: هرگونه تماس تلفنی، پیامکی و یا پیام در شبکه‌های اجتماعی به بهانه برنده شدن در مسابقات، جشنواره و ... و درخواست اطلاعات حساب بانکی و کد پیامک شده با هدف کلاهبرداری است. در صورت دریافت پیامک و یا تماسی مبنی بر برنده شدن، از پاسخگویی و ارسال کد خودداری کنند.

ابوالحسینی ادامه داد: شهروندان هوشیار باشند برای دریافت جایزه به فرض برنده شدن، تحت هیچ شرایطی برای دریافت وجه نیازی به مراجعه به دستگاه عابر بانک وجود ندارد.