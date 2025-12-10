پخش زنده
جمعیت هلالاحمر ایران با توزیع غذای گرم میان مردم غزه، سعی دارد بخشی از سختیهای آنها را جبران کند، مردمی که همچنان زیر سایه محاصره و قحطی شدید زندگی میکنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از غزه؛ کمبود مواد غذایی در غزه بسیار جدی است زیرا ارتش اشغالگر صهیونیستی مانع ورود موادغذایی کافی برای مردم میشود.
نسیم الدیراوی سخنگوی جمعیت هلالاحمر ایران در غزه میگوید: این طرح بخشی از برنامههای جمعیت هلالاحمر ایران با عنوان «حمایت از خانوادههای مقاوم در نوار غزه» است. هدف از این طرح توزیع هزاران وعده غذای گرم میان خانوادههای آواره و پناهجو در سراسر نوار غزه است.
یک شهروند فلسطینی گفت: از ملت ایران صمیمانه سپاسگزاریم. این اقدام انسانی جمعیت هلالاحمر ایران بسیار ارزشمند است. امیدواریم کمکهای بیشتری از ملتهای برادر به دست مردم رنجکشیده غزه برسد؛ ما برای هر کسی که در کنار این ملت دردمند میایستد، احترام فراوان قائلیم.