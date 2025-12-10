کمک غذایی هلال احمر ایران برای مردم غزه

جمعیت هلال‌احمر ایران با توزیع غذای گرم میان مردم غزه، سعی دارد بخشی از سختی‌های آنها را جبران کند، مردمی که همچنان زیر سایه محاصره و قحطی شدید زندگی می‌کنند.