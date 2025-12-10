رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: بیش از ۳۲۰ نفر از جانبازان و آسیب‌دیدگان در پرونده حمله تروریستی حرم شاهچراغ (ع) حضور دارند که علاوه بر مطالبه خسارات مادی و معنوی، موضوع «اقدام متقابل» علیه آمریکا در حال پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن عبدلیان‌پور در آیین رونمایی از رأی محکومیت آمران و عاملان حمله تروریستی حرم شاهچراغ (ع)، با قدردانی از همکاری دستگاه‌های مختلف امنیتی و حقوقی، گفت: این پرونده با همراهی حرم مطهر، مرکز وکلا، سپاه، وزارت اطلاعات و سایر نهاد‌های مسئول، با جدیت پیگیری شد و امروز شاهد رونمایی از نتیجه این تلاش‌ها هستیم.

وی با اشاره به اینکه مطالبه حقوقی خانواده‌های شهدا و مجروحان باید تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه یابد، افزود: مقام معظم رهبری در پیگیری این پرونده افق ۲۰ ساله‌ای ترسیم کردند و فرمودند «یقه جنایتکاران را بگیرید و رها نکنید»، و همین نگاه سبب شد روند اقدامات حقوقی سرعت یابد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه تصریح کرد: تاکنون تعداد زیادی دادخواست علیه عاملان اصلی جنایت حمله تروریستی حرم شاهچراغ (ع)، به‌ویژه سردمداران دولت آمریکا که نقش آشکاری در پشتیبانی از تروریسم دارند، به شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بین‌المللی تهران تقدیم شده است.

عبدلیان‌پور از تلاش‌های قاضی حسین‌زاده، رئیس این شعبه که با شجاعت و نگاه انقلابی پرونده حمله تروریستی حرم شاهچراغ (ع) را مدیریت کرده، قدردانی کرد.

وی ادامه داد: بیش از ۳۲۰ نفر از جانبازان و آسیب‌دیدگان در پرونده حمله تروریستی حرم شاهچراغ (ع) حضور دارند و علاوه بر مطالبه خسارات مادی و معنوی، موضوع «اقدام متقابل» در حقوق بین‌الملل نیز علیه دولت آمریکا در حال پیگیری است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه همچنین از برگزاری سه دادگاه ویژه دیگر در استان‌های مختلف کشور علیه حامیان تروریسم خبر داد و گفت: دستور این کار نیز از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شده و هدف ما دفاع از حقوق ملت ایران در عرصه بین‌المللی است.

صدور رای محکومیت عاملان حمله تروریستی شاهچراغ، موشکی حقوقی برقلب آمریکاست

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری تولیت محترم حرم مطهر احمدبن موسی (ع) با اشاره به اهمیت این رای صادره گفت: این حکم، سرآغاز اقدامات حقوقی آینده علیه استکبار جهانی خواهد بود.

وی افزود: واقعیتی تلخ در تاریخ معاصر وجود دارد؛ هر زمان زر، زور و استکبار در کنار هم قرار گرفته‌اند، بی‌گناهان قربانی شده‌اند و امروز می‌توان آمریکا را مجمع همه این شرارت‌ها دانست.

کلانتری با اشاره به قداست حرم مطهر احمد بن‌موسی (ع) گفت: باورش دشوار است که در چنین پناهگاهی برای مردم، تروریست‌های دست‌پرورده استکبار چنین ناجوانمردانه به زائران حمله کنند.

وی ادامه داد: شهدای حادثه اول و دوم در حرم مطهر شاهچراغ (ع)، از پاک‌ترین انسان‌ها بودند که در آستان مقدس حضرت احمد بن‌موسی (ع) به شهادت رسیدند.

تولیت حرم شاهچراغ ضمن انتقاد از حمایت‌های آشکار آمریکا از جریان‌های تروریستی افزود: آمریکا بار‌ها به‌صراحت اعلام کرده که داعش را تشکیل داده و هدایت کرده است. پس از حادثه تروریستی حرم نیز داعش مسئولیت آن را پذیرفت؛ بنابراین مردم حق دارند از این «جرثومه فساد» که خون بی‌گناهان را بر زمین ریخته است، شکایت و طرح دعوی کنند.

مرکزوکلای قوه قضائیه پرونده‌ای بزرگ را به سرانجام رساند

آیت‌الله لطف‌الله دژکام در آیین رونمایی از رأی محکومیت آمران و عاملان حمله تروریستی حرم مطهر شاه‌چراغ (ع) با قدردانی از تلاش‌های مرکز وکلای قوه قضائیه در صدور رای محکومیت جنایتکاران آمریکا گفت: این مجموعه با همکاری گسترده نهاد‌های امنیتی، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و مسئولان سیاسی استان توانست پرونده‌ای مهم را به سرانجام برساند و این شایسته تقدیر است.

وی با اشاره به قرار داشتن جمهوری اسلامی در میانه یک نبرد تمدنی افزود: امروز دو جبهه در برابر یکدیگر صف‌آرایی کرده‌اند؛ یکی با ویژگی‌های سلطه‌طلبانه فرعون‌ها، نمرود‌ها و چنگیز‌های تاریخ که در رأس آن دولت آمریکا قرار دارد و دیگری ادامه‌دهنده راه انبیا و عدالت الهی است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس نقش دستگاه قضایی را در این تقابل اساسی دانست و گفت: عقل و عدالت در چارچوب قانون الهی جریان دارد. ملت ایران نزدیک به دو قرن از اجرای عدالت محروم بود و حتی اجازه محاکمه یک آمریکایی در ایران داده نمی‌شد؛ فریاد امام خمینی (ره) علیه همین تحقیر بود.

آیت‌الله دژکام اظهار کرد: امروز دادگاه‌های ایران احکام عادلانه صادر و اجرا می‌کنند و ضابطانی، چون سپاه پاسداران و نیروی انتظامی پشتوانه اجرای این احکام هستند؛ این دستاورد نتیجه ایستادگی مردم، خون شهدا و مجاهدت‌های دلسوزان انقلاب اسلامی است.

وی با درود به شهدای حادثه تروریستی شاه‌چراغ (ع) افزود: مردم ایران در سخت‌ترین شرایط پای کار ایستادند و امروز می‌توانند مقتدرانه حقوق خود را از دشمنان اسلام و ایران مطالبه کنند.

به همت وکلای انقلابی، دادگاه‌های متقابلی علیه آمریکا تشکیل دادیم

سردار شمخانی معاون حقوقی کل سپاه پاسداران، در آیین رونمایی از رأی محکومیت آمرین و عاملان حمله تروریستی حرم مطهر شاهچراغ (ع)، اظهار کرد: عاملان این اقدام جنایتکارانه در دادگاه‌های داخلی محاکمه و به مجازات مقرر محکوم شده‌اند.

وی افزود: علاوه بر رسیدگی داخلی، دادنامه بررسی درخواست خانواده‌های شهدای این حادثه نیز در دادگاه بین‌المللی مستقر در تهران صادر شده و روند پیگیری حقوقی جهانی این پرونده همچنان ادامه دارد.

شمخانی با انتقاد از سیاست‌های ایالات متحده در عرصه بین‌الملل گفت: آمریکا طی دو قرن گذشته با رویکرد مداخله‌گرایانه خود منشأ بسیاری از بحران‌ها بوده و همواره موجب آسیب به مردم بی‌گناه در کشور‌های مختلف شده است.

وی با اشاره به نقش شهید سردار قاسم سلیمانی در مبارزه با تروریسم تأکید کرد: آمریکا و متحدانش با حمایت از داعش قصد داشتند امنیت ایران را خدشه‌دار کنند، اما سردار سلیمانی و نیرو‌های انقلاب سد مستحکم آنان در منطقه بودند.

معاون حقوقی سپاه در ادامه بر ضرورت پیگیری حقوقی اقدامات ضدایرانی آمریکا تأکید کرد و گفت: دشمن تلاش دارد ایران را در عرصه جهانی محکوم کند، اما حقوقدانان کشور با اقدامات متقابل در پی آن هستند که افکار عمومی جهان را نسبت به نقش مخرب آمریکا در تروریسم بین‌المللی آگاه کرده و زمینه محکومیت این کشور را در مجامع جهانی فراهم سازند.

