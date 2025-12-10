پخش زنده
بانک مرکزی اعلام کرد: میزان تأمین ارز واردات تا ۱۶ آذر از ۴۰ میلیارد دلار فراتر رفته و بخش عمده آن به صنایع، دارو و کالاهای اساسی اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اعلام بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ در مجموع ۴۰ میلیارد و ۸۷۲ میلیون دلار ارز برای تأمین نیازهای وارداتی کشور تخصیص یافته است.
از این میزان، ۸ میلیارد و ۷۳۸ میلیون دلار به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته که شامل ۶ میلیارد و ۶۷۹ میلیون دلار برای نهادههای بخش کشاورزی و ۲ میلیارد و ۵۹ میلیون دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی است. همچنین مبلغ ۱ میلیارد و ۲۹۴ میلیون دلار برای تقویت ذخایر راهبردی کشور پرداخت شده است.
بیشترین بخش تأمین ارزی امسال، با رقم ۲۹ میلیارد و ۸۰۵ میلیون دلار به واردات کالاهای تجاری و بازرگانی در حوزههای مختلف صنعتی اختصاص دارد؛ از جمله:
صنایع حملونقل و خودرو: ۶ میلیارد و ۳۸ میلیون دلار
تجهیزات برق و الکترونیک: ۴ میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار
ماشینآلات و تجهیزات تولید: ۳ میلیارد و ۵۸۶ میلیون دلار
صنایع شیمیایی و پلیمری: ۳ میلیارد و ۳۰ میلیون دلار
صنایع معدنی: ۲ میلیارد و ۶۸ میلیون دلار
منسوجات و پوشاک: ۷۵۶ میلیون دلار
سایر صنایع: بیش از ۱۰ میلیارد دلار
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده در سرفصل خدمات شامل ارز مسافرتی، دانشجویی و درمانی نیز بیش از ۱ میلیارد و ۳۵ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفته است.
به این ترتیب، با عبور رقم تأمین ارز از مرز ۴۰ میلیارد دلار، تراز تأمین منابع وارداتی در سال ۱۴۰۴ روندی همسطح با سال گذشته و با تمرکز بر بخشهای تولیدی و صنعتی داشته است.