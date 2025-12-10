پخش زنده
امروز: -
همایش معرفی سبد محصولات کودی مورد نیاز بخش کشاورزی با حضور تولیدکنندگان داخلی در استان قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین؛ در این گردهمایی بیش از ۲۷۰ نوع محصول کودی معرفی شد که بخشی از آن به صورت تخصصی برای صادرات و حدود ۲۵۰ تن نیز در داخل کشور توزیع میشود.
در این همایش، اهمیت کود سولفات آمونیوم بهعنوان یکی از پرمصرفترین کودهای کشاورزی مورد تأکید قرار گرفت؛ محصولی که کشاورزان آن را به مثابه «نان» در مجموعه کودهای کشاورزی میدانند.
همچنین سه شرکت دانشبنیان با ارائه محصولات نوین از جمله کود کامل ارگانیک تولیدشده از ضایعات گیاهی حضور داشتند؛ محصولی که علاوه بر کیفیت بالا، مزیتهایی در زمینه صرفهجویی و ذخیره آب دارد.
برگزاری این همایش در راستای حمایت از تولیدات داخلی و دستیابی به خودکفایی در بخش کشاورزی صورت گرفت.
در حال حاضر ۵۵ کارگزار در شش شهرستان استان قزوین محصولات مورد نیاز کشاورزان را بدون واسطه در اختیار آنان قرار میدهند.