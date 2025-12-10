مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به ثبت ۵۷ میلی‌متر بارندگی در استان گفت: معمولان با ثبت ۱۴۳ میلی‌متر بارش، بیشترین میزان بارندگی استان لرستان را به خود اختصاص داد .

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل هواشناسی لرستان با بیان اینکه بیشترین میزان بارندگی در معمولان با ۱۴۳ میلی‌متر و کمترین میزان بارندگی در الیگودرز با ۱۵ میلی‌متر گزارش شده است، اظهار داشت: از ابتدای ورود سامانه بارشی به استان، تا ساعت ۱۶ امروز در خرم‌آباد ۳۹ میلی‌متر، بروجرد ۳۰، کوهدشت ۸۰، الیگودرز ۱۵، پلدختر ۸۹، دورود ۵۷، الشتر ۴۸، نورآباد ۴۹، ازنا ۱۷، رومشکان ۱۰۰، سراب دوره ۵۶ و معمولان ۱۴۳ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

بهروز مرادپور افزود: متوسط بارش این سامانه در استان ۵۷ میلی‌متر است که نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش و نسبت به بلندمدت ۴۴ درصد کاهش بارش را داریم.

مدیرکل هواشناسی لرستان عنوان کرد: طبق الگو‌های دریافتی، موج اصلی این سامانه بارشی از امروز بعدازظهر از نیمه غربی استان به‌تدریج خارج می‌شود، اما کماکان برای نیمه‌شرقی استان فعال است، باتوجه‌به همراهی هوای سرد با این سامانه از امشب تا صبح فردا برای مناطق کوهستانی شرق و جنوب شرق استان بارش برف را انتظار داریم.

وی گفت: شرایط بارشی طی امشب تا بامداد فردا به‌ویژه در نیمه‌شرقی با مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی سطح جاده‌ها، ایجاد رواناب، آب‌گرفتگی مسیل‌ها و کولاک برف در محور‌های مواصلاتی همراه است.

مرادپور تصریح کرد: برای فردا پنجشنبه به دنبال فعالیت امواج پایانی در سطح استان مجدداً بارش‌های پراکنده و رگباری همراه با ورزش باد شدید را خواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: از بعدازظهر روز جمعه تا روز یکشنبه موج دوم این سامانه باز هم سبب بارش‌های پراکنده و رگباری در سطح استان خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی لرستان اظهار داشت: با اعتماد به مدل‌های دریافتی از دوشنبه هفته آینده تا پایان هفته آینده شاهد سامانه بارشی در سطح استان نخواهیم بود، اما به دلیل فاصله زیاد زمانی این پیش‌بینی، اگر تغییراتی ایجاد شود اطلاع‌رسانی خواهد شد.