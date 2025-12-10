یک زوج جوان در آمل که یکی از آنان در مرکز شبانه‌روزی فرزندان بهشت بزرگ شده بود، با حمایت خیران و مردم نوع‌دوست این شهر مراسم عروسی خود را برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مرکز شبانه‌روزی فرزندان بهشت آمل با همراهی خیران و مردم نوع‌دوست شهر، مراسم عروسی یکی از دختران تحت پوشش خود را که بدون سرپرست بزرگ شده بود، برگزار کرد.

در این مراسم، خیران هزینه‌های خودروی عروس، تالار، آرایش، شیرینی، میوه و حتی جهیزیه اولیه زندگی این زوج را بر عهده گرفتند.

مرتضی ولایی، مدیرعامل این مرکز خیریه، گفت: این سومین مورد ازدواج فرزندان این مرکز در سه سال گذشته است که با همراهی خیران منطقه راهی خانه بخت شده‌اند.

حسین اخوان، معاون سلامت اجتماعی اداره کل بهزیستی مازندران، نیز اعلام کرد: در شش ماهه نخست امسال ۵۴ نفر از افراد زیرپوشش بهزیستی استان ازدواج کردند و پارسال نیز با کمک ۱۷ میلیارد ریالی خیران، ۷۰ نفر جهیزیه دریافت کردند.

وی از راه‌اندازی پویش تأمین لوازم اولیه زندگی برای زوج‌های کم‌توان زیرپوشش بهزیستی در سطح شهرهای مازندران خبر داد و افزود: امسال برای ۲۱ نفر از این افراد، هر کدام ۳۵۰ میلیون تومان برای تأمین مسکن پرداخت شده است.