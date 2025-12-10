به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرزین رضازاده افزود: بدنبال گزارش این حادثه تصادف به مرکز فوریت‌های پزشکی، دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس منطقه به محل حادثه اعزام شدند. تیم‌های فوریت‌های پزشکی پس از رسیدن، با انجام ارزیابی سریع صحنه، تریاژ دقیق و اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را تحت مراقبت قرار دادند.

رییس اورژانس استان افزود: در این حادثه هشت نفر مصدوم شده بودند که همگی پس از انجام اقدامات تخصصی اورژانسی، برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی گفت: خوشبختانه هیچ مورد فوتی در این حادثه گزارش نشده است.