حیات وحش شاخص منطقه حفاظت شده دالانکوه و سد زاینده رود سرشماری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ منطقه حفاظت شده دالانکوه و سد زاینده رود در شهرستانهای تیران و کرون، چادگان و فریدن واقع شده و این سرشماری با همکاری محیط بانان سه شهرستان و پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو و تعدادی از همیاران منطقه انجام شد.
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیطزیست استان با اشاره به سرشماری پاییزه حیات وحش اصفهان افزود: طرح سرشماری و برآورد جمعیتی حیات وحش شاخص در ۱۱ منطقه مدیریت استان از ۱۴ آبان ماه آغاز و تا ابتدای بهمن ماه سال جاری ادامه دارد.
حسین اکبری با اشاره به اینکه سرشماری هر سال با هدف بهروزرسانی پایگاه دادههای حیات وحش در مناطق مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست اجرا میشود، گفت: اهداف اصلی آن برآورد حداقل جمعیت گونههای شاخص استان است.
به گفته وی علاوه بر این، آخرین وضعیت زیستگاهها بررسی و عوامل تهدید انسانی و طبیعی شناسایی میشود و میزان زاد و ولد گونهها ثبت و نقاط ضعف و قوت هر منطقه مشخص میشود.
منطقه حفاظت شده دالانکوه و دریاچه سد زاینده رود زیستگاه بسیاری از گونههای ماهی، آبزیان و پرندگان مهاجراست.
منطقه حفاظت شده دالانکوه و دریاچه سد زاینده رود با مساحت ۳۵ هزار هکتار در شمال غربی استان اصفهان واقع است. پارکهای ملی، پناهگاههای حیات وحش و مناطق حفاظتشده استان شامل قمیشلو، موته، کلاه قاضی، عباس آباد، کرکس، قمصر و برزوک، کهیاز، یخاب، خارو، کوه بزرگی، کلاته و دالانکوه ۱۱ منطقهای است که هر سال طرح سرشماری حیاتوحش شاخص در آنها اجرا میشود.