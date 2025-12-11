پخش زنده
امروز: -
برداشت گوجه فرنگی در ۳۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستان بستک آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک پیشبینی کرد: امسال بیش از هزار و ۲۰۰ تن گوجهفرنگی از مزارع این شهرستان برداشت شود.
سعدالله رحمانی گفت: برداشت محصول از نیمه نخست آذرآغاز شده است و تا اواخر فروردین سال آینده ادامه دارد.
وی افزود: روستاهای دهنگ، لاورمیستان و کوهیج از مهمترین مناطق کشت گوجهفرنگی در شهرستان بستک است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک با اشاره به استفاده از روشهای نوین آبیاری در همه مزارع گفت: ارقام بریویو، برنتا و بدرو بهصورت نشایی کشت شده و از کیفیت و مرغوبیت مطلوبی برخوردارند.
بیشتر بخوانید؛ برداشت گوجه فرنگی از مزارع پارسیان
رحمانی گوجه فرنگی تولیدی در این شهرستان بدلیل برخورداری از کیفیت و مرغوبیت بالا، بازار پسندی خوبی دارد که علاوه بر مصرف شهرستان به استانهای فارس، یزد، اصفهان، تهران و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز صادر میشود.
برداشت گوجهفرنگی در شهرستان بستک، نقش مهمی در تأمین نیاز بازار و افزایش درآمد کشاورزان منطقه دارد.