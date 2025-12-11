

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، سرپرست اداره کل شیلات مازندران با بیان اینکه چهار هزار صیاد مازندرانی از ابتدای فصل صید تاکنون بیش از ۶۰۰ تن ماهی استخوانی از دریای خزر صید کردند، گفت: میزان صید ماهیان دریای خزر در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۵ درصد افزایش داشته است.

نیما حسین زاده افزود:عمده گونه‌های صید شده تاکنون ماهی کفال بود، اما با توجه به نزدیک شدن به فصل تخم ریزی ماهیان از اواخر سال، ماهی سفید در ماه‌های پایانی سال بیشتر در تور صیادان قرار بگیرد.





او یکی از دلایل افزایش صید را اجرای طرح‌های تکثیر نیمه مصنوعی ذخایر آبزیان با مشارکت جامعه صیادی دانست و ادامه داد: صیادان از صید ماهیان سفید کوچک خودداری کنند تا چرخه رشد و تکثیر حفظ شود.

سرپرست اداره کل شیلات مازندران با بیان اینکه از ابتدای فصل صید تاکنون حدود ۴ هزار تن ماهی کیلکا نیز از دریای خزر صید شده است، گفت: رهاسازی ماهی در قفس‌های دریایی روز‌های پایانی آذرماه انجام می‌شود.





صید ماهی در دریای خزر از پانزدهم مهرماه آغاز شد و تا نیمه دوم فروردین ماه سال آینده ادامه دارد.